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ABD'li rahip Andrew Brunson için istenen ceza belli oldu
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

ABD'li rahip Andrew Brunson için istenen ceza belli oldu

İzmir'de bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkan ABD'li rahip Andrew Brunson için savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık Brunson için 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bugün hakim karşısına çıkan ABD'li rahip Andrew Brunson yargılanmasına devam ediliyor. Savcılık makamı, terör örgütüne üye olmak ve örgüt adına faaliyet yürütmek suçlamasıyla yargılanan Brunson için 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

EV HAPSİNE ALINMIŞTI

Son duruşmanın ardından tutukluluğu 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen Brunson'un yargılandığı davanın duruşması Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılacak. Brunson'un evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri sürerken evine duruşma öncesi ABD'li ziyaretçiler de geldi.

SAVCI, ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. 


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