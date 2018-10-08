55. Uluslararası Antalya Film Festivali ödülleri açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, Cam Piramit'de düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

KAPANIŞ TÖRENİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Kırmızı halı geçişiyle başlayan kapanış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dünyaca ünlü oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

ŞEHİTLERE RAHMET VE MİNNET

Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sinema dolu bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi. İnsanı konu alan bir festival yaparken, 8 askerin şehit olduğunu hatırlatan Türel, "Yüzyıllar boyunca dil, din ve etnisite farkı bilmeden birlikte yaşadık. İnsanlık suçu terör sorunuyla karşı karşıyayız. Buna rağmen bütün insanlığı kucaklıyoruz. Antalya'yı milyonlarca insanı bir arada yaşatan barış şehridir" dedi.

ANTALYADA FESTİVALİ 35 BİN KİŞİ İZLEDİ

Menderes Türel, 55 yıldır sinema sevdasının ateşini söndürmediklerini söyledi. Korteje ilginin çok yüksek olduğunu belirten Türel, "Festival filmlerinde salonlar doluydu. Filmlerle, görmediğimiz ülkelere gittik. 1200 konuğu ağırladık. 34 bin 900 kişi filmelir izledi. Antalya'yı sinema sektörünün merkezlerinden biri yapmak için yeni bir hedef koyduk. Bütün zorluklara rağmen hedefimize ilerliyoruz. Yakın zamanda Boğaçafilm platolarını hayata geçireceğiz. Geniş bir coğrafyada sinemanın kalbi olacağız. Festival Sarayı projemizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Ödüllerimizi festival sarayında vereceğiz"şeklinde konuştu.

UR ÜDÜLLERİ TATLISES VE ERİC ROBERTS'A

Gecede İbrahim Tatlıses'e Onur Ödülü verildi. Rahatsızlığı sebebiyle törene katılamayan Tatlıses gönderdiği videoda "Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Mağarada doğdum ama istediğim hikayeleri sinemada yaptım. Sizleri ve sinemayı çok seviyorum" diye konuştu. Tatlıses'in ödülünü kendisine vermek üzere Yavuz Bingöl aldı. Kapanış töneninde Hollywood7usta oyuncusu Eric Roberts''a da 'Onur Ödülü' takdim edildi. Roberts yaptığı konuşmada sinema sanatının gençlere duyduğu ihtiyacın altını çizdi.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ CEM YILMAZ'A

Oyuncu yönetmen, senaryo yazarı olarak sinemada 20 yılını kutlayan Cem Yılmaz, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü usta oyuncu Nebahat Çehre'nin elinden aldı. ve Çehre'ye birlikte film yapmayı teklif etti.

FESTİVAL İZLEYİCİSİ VE EĞLENCE SİNEMASI

Antalya Uluslarararası Film Festivali Yarışma Komitesi'ne ödül için teşekkür eden Cem Yılmaz "20 yıl boyunca çeşit çeşit filmler yaparak sanki birbirinden ayrılmış gibi görünen iki tür seyirciyi hep buluşturmaya çalıştım. Festival filmleri ve eğlence sineması hep buluşsun, kardeş olsun istedim. Bu çabam karşılıksız kalmadığını, Antalya Uluslararası Film Festivali tarafından takdir edildiği için mutluyum' dedi. Festival, kapanış filmi 'Don Kişot7u Öldüren adam'ın gösterimiyle sona erdi.

İRAN BASKI REJİMİNİ BEYAZ PERDEYE TAŞIDI

İran'daki rejim baskısını 3 kuşak üzerinden anlatan 3 Faces (3 Yüz) En İyi Film Ödülü'nü sahibi olurken, şu anda ev hepsinde olduğu için törene katılamayan İranlı yönetmen Jafar Panahi yerine ödülü filmin oyuncuları ve Panahi'nin kız kardeşi Solmaz Panahi aldı. Mültecilerin yaşadığı sorunları anlatan Kefernahum (Capernaum ) filminin yönetmeni Nadine Labaki7nin Lübnan sokaklarında bulduğu ve daha sonra hayıtın değiştirdiği 13 yaşındaki Zain Al Rafeea ise En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. En İyi Yönetmen Ödülü ise Shoplifters (Bir Aile İşi) filmiyle Hirokazu Kore-Eda'nın oldu.

FESTİVAL ÖDÜLLERİ ŞÖYLE AÇIKLANDI:

En İyi Film: Üç Yüz/ Three Faces

En İyi Yönetmen: Hirokazu Koreeda (Shoplifters-Bir Aile işi)

En İyi Erkek Oyuncu: Zain Al Rafeea (Kefernahum- Capernaum)

En İyi Kadın Oyuncu: Samal Yeslyamova (Ayka)

Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü: Olcay Oğuz (Görüntü Yönetmeni-Çınar)

Özel Jüri Ödülü: Kailash

Dr. Avnu Tolunay İzleyici Ödülü; Göç Mevsimi/Birds Of Passage

Genç Jüri En İYi Film Ödülü: Kefernahum -Capernaum