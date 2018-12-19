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48 yıl sonra gelen 'Evet'
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

48 yıl sonra gelen 'Evet'

Mersin'de 1970 yılında başlayan aşk, 48 yıl sonra Şenol ve Elif çiftini nikah masasında buluşturdu.

1975 yılında Şenol Çalışkan'ın askere gitmesi, Elif Çalışkan'ın ailesinin Kıbrıs'a taşınması nedeniyle çıkmaz sokakta başlayan aşk yarım kaldı. İleriki yıllarda evlilik yapan iki eski sevgili, eşlerini kaybetmesi ile yalnız yaşamaya başladı. Bu aşkı bilen komşuları sayesinde çift yeniden bir araya geldi. Erdemli Belediyesi nikah salonunda nikah memuru Ayşe Çiller tarafından çiftin nikahı kıyıldı. Şenol ve Elif Çalışkan çifti 48 yıl sonra bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.

1970'li yıllarda başlayan aşkı anlatan 63 yaşındaki Şenol Çalışkan, "1975'te ben askere, Elif Hanım da Kıbrıs'a gitti. Kısmet olmadı. Nitekim Elif Hanım evlendi, ben evlendim. Kopmadık, içimden atamadım. Geldim rica ettim, yalvardım, kabul etti. Bizimkisi bir kader arkadaşlığı, can yoldaşlığı. Ben memnunum ki, bütün sevenler de bu şekilde kavuşsun. Şimdi aşklar kalmamış. Adını çıkma koydular, 3 gün çıkıyorlar, dördüncü gün bir başkasıyla" dedi.
Sevdiğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Şenol Çalışkan, "Ama o aşkı ben yaşadım. Yarası kabuk bağladı. Çok şükür ben sevdiğime kavuştum. Allah bütün sevenleri de kavuştursun" diye konuştu.

Elif Çalışkan da, "Karşılıklı komşumuzdu. Bizim sokağımız çıkmaz sokaktı. Bana karşı ilgisi vardı. Sürekli pencerenin, perdenin arkasından beni gözetlerdi. Mektuplar yazardı. Mektupları boyum kadar ulardı birbirine. İçine bir taş hop atardı, bizim eve. Okulda, sokakta sevgisini gösterirdi. Babam beni vermedi, onun da annesi kızdı. Halbuki annesi bizi çok severdi. Sevgisini biliyordum ama mesafe bıraktım. O hiç unutmamış beni, hiç. Sevgisi de hiç eksilmemiş" dedi. 

1975 yılında Şenol Çalışkan'ın kendisine bir mendil verdiğini de anlatan Elif Çalışkan,
"Hâlâ saklıyorum" diye konuştu.
Komşularının yakın tarihte kendisiyle konuştuğunu ama kendisinin önce olumlu yanıt vermediğini dile getiren Elif Çalışkan, "Kısmetmiş, bana karşı sevgisinden hiç şüphem olmadı. Sonradan tekrar konuştuk, karar verdik, iyi olacağımızı düşündük. Evlenmeye karar verdik. Mutluyuz, pişman değilim, onu seviyorum" şeklinde konuştu.  

 


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