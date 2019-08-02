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2019 Güncel Zamlı Sigara Fiyatları 3 Ağustos
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

2019 Güncel Zamlı Sigara Fiyatları 3 Ağustos

3 Ağustos 2019 Cumartesi gününden itibaren sigaraya zam geleceği iddia edildi. 3 Ağustos hangi sigara markalarına zam geldi? 3 Ağustos güncel zamlı sigara fiyatları…

3 Ağustos 2019 Cumartesi gününden itibaren sigaraya zam geleceği iddia edildi. 3 Ağustos hangi sigara markalarına zam geldi? 3 Ağustos güncel zamlı sigara fiyatları…

Gelen son iddialar doğrultusunda 3 Ağustos Cumaartesi gününden itibaren bazı sigara markalarının zamlanacağı iddia ediliyor. Tiryakiler tarafından güncel 2019 Ağustos sigara fiyatları araştırılmaya başlanıyor.

3 AĞUSTOS 2019 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam gelmişti. İşte 3 Ağustos 2019 güncel zamlı sigara fiyatları…

2019 AĞUSTOS GÜNCEL ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
WINST 13.00
WINST SLE 12.00
WINS DRK BL & DP BL 12.00
CML 12.00
CML SLE 11.5
CML RWRK 12.00
MNT CRL 11.5
MNT CRL SLE 11.00
LD 11.00
MURT B. 10.00 12.00
LRK 10.00 12.00
LRK R. 9.50 11.50
PARL 13.50 15.50
MARL13.00 15.00
MARL T. 12.00 14.00
L 9.50 11.50
L RED 9. 11.00
MURT. 11.00 13.00
CHST 9.50 11.50
Violet Menthol – Slims: 12 TL
Winner Slims – Family: 10 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 9 TL
HD Blue Slims – Family: 9,50 TL
HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL
HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL
President Kısa uzun katkısız: 9,50 TL
President Q Size: 9 TL
Vigor Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL
Point Blue – Slims: 8,50 TL
Medley Kısa – Family: 8,50 TL
MMC Kısa – Family: 9,00 TL
Hazar Kısa – Family: 8,50 TL

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