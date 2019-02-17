2 FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ/PDY üyeliği suçlamalarından haklarında yakalama kararı çıkartılan 2 zanlı, KKTC'den getirildikten sonra adali makamlara sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların KKTC-Ercan Havaalanından alınarak adli birimlere sevk edildiğini resmen duyurdu.

Zanlılar Ülkemize Getirildi

Haklarında yakalama kararı bulunan 2 zanlı Y.Ç ve A.A, KKTC'den resmen getirildi. Bu bağlamda, ilgili birimler nezdinde adı geçen zanlılar hakkında gerekli çalışmaların tamamlandığı ve 16.02.2019 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC-Ercan Havaalanından alınarak ülkemize getirildiği belirtildi.