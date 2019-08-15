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Zuhal Topal'dan taziye mesajı
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Zuhal Topal'dan taziye mesajı

Evlilik programı ile adından söz ettiren damat adayı Uğur Doğan'ın intiharı sonrasında Zuhal Topal sessizliğini bozdu.

Evlilik programı ile adından söz ettiren damat adayı Uğur Doğan'ın intiharı sonrasında Zuhal Topal sessizliğini bozdu.

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, sosyal medya hesabından "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik" diye video yayınlayarak intihar etti. Zuhal Topal ise Doğan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Doğan'ın ölümü hakkında ilk açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapıldı. Açıklamada, "Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır." denildi. Zuhal Topal ise Instagram hesabından kendi programında yer alan damat adayının fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm... Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


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