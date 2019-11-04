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Zalim İstanbul 17.Bölüm izle Kanal D Canlı Full Tek Parça
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Zalim İstanbul 17.Bölüm izle Kanal D Canlı Full Tek Parça

Zalim İstanbul 17.Bölüm izle Kanal D canlı yayın. Zalim İstanbul 17.Bölüm full izle tek parça halinde sansürsüz Kanal D'de. Zalim İstanbul 17. son bölüm izle linki haberimizde.

Zalim İstanbul 17.Bölüm izle Kanal D canlı yayın. Zalim İstanbul 17.Bölüm full izle tek parça halinde sansürsüz Kanal D'de. Zalim İstanbul 17. son bölüm izle linki haberimizde.

Başrollerinde Fikret Kuşkan ile Deniz Uğur'un oynadığı Zalim İstanbul dizisi 17. bölümü ile 4 Kasım 2019 Pazartesi akşamında Kanal D ekranlarında. Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümünde; Nedim artık iyileşmeye başlamıştır. Cenk ile Ceren'in evlendiğini öğrenen Nedim, iyileşmek adına oldukça büyük fedakarlıklar yapar. Cemre ise Nedim'in kaldığı evde kendisini görünce duygulanır.

ZALİM İSTANBUL 17.BÖLÜM ÖZETİ

Ceren, Cenk ile girdikleri yolun köşkten ve paradan çok uzakta olduğunu fark etmesi ile yönünü değiştirir. Duydukları ile ortalığı yangın yerine çeviren Civan, Cenk'i karşısında bulduğunda artık ok yaydan çıkmıştır. Agâh testin sonucu ile Civan'ın önüne geçerken, Ceren durumun şaşkınlığını yaşar. Cemre, Cenk'in bıraktığı mektubun peşine düşer. Cenk mektubun annesi tarafından alınmış olduğunu düşünürken, mektubu okuyan kişi beklemediği anda karşısına çıkacaktır. Şeniz tüm gücüyle Agah‘ın üzerine esmek için hazırlanmaktadır.

Agah tüm bu karmaşadan uzakta yeğeninin gün geçtikçe iyileşmesini izler. Agah'ın bilmediği ise Nedim'in doktorunun Cemreyi zor bir karar aşamasında bıraktığıdır. Köşk Cemre ve Cenk için düğün yemeğine hazırlanırken beklenmeyen bir misafir adım adım köşke bomba gibi düşecektir.

ZALİM İSTANBUL 17.BÖLÜM İZLE


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