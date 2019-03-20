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Travmaların faturası bir gün BİZ'e de çıkar
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Travmaların faturası bir gün BİZ'e de çıkar

Bu hafta vizyona girecek olan Biz filminde sinemaseverler izleyecekleri sahneler karşısında adeta koltuklarına yapışacaklar. Korku filmleri içinde seçkin bir yere sahip olacağı şimdiden söylenebilecek Amerikan yapımı bir film sinemaseverlerle buluşuyor.

Bu hafta vizyona girecek olan Biz filminde sinemaseverler izleyecekleri  sahneler karşısında adeta koltuklarına yapışacaklar. Korku filmleri içinde seçkin bir yere sahip olacağı şimdiden söylenebilecek Amerikan yapımı bir film sinemaseverlerle buluşuyor.

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ÇOCUKLUK MİRASI TRAVMALAR

Geçmişten gelen, açıklanamayan ve çözülmeyen bir travma tarafından ele geçirilen ve ürkütücü bir dizi tesadüf yaşayan Adelaide, ailesinin başına kötü bir şey geleceğinden giderek daha emin olmaya başladıkça paranoyasının da tırmandığını farkeder.

YANSIYAN BEDENLER, YÜRÜYEN CESETLER 

Son derece kalabalık bir oyuncu grubunun katkı koyduğu filmde şiddet ve vahşet sahneleriyle, binlerce dirilen cesedin şehiri abluka altına aldığı filmde başrol oyuncularının amansız mücadelesinin ön planda olduğu görülüyor. 

Tür: Gerilim

Oyuncular: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen ll, Anna Diop, Evan Alex, Shadi Wrigh Joseph, Madison Curry, Cali Sheldon, Noelle Sheldon

Yönetmen: Jordan Peele
Yazar: Jordan Peele
Yapımcılar: Jordan Peele, Sean Mckittrick, Jason Blum, Ian Cooper
İdari Yapımcılar: Daniel Lupi, Bea Segueira

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KAPAN FİLMİNİN EFSANE YÖNETMENİ

Oscar, ödüllü, vizyoner yönetmen Jordan Peele, Kapan filmindeki ilk yönetmenlik denemesiyle modern kültüre şok dalgaları göndererek kışkırtıcı, sosyal bilinci yüksek korku filmleri içi yeni bir standart belirledi. Şimdi ise yazdığı, yönettiği ve yapımını gerçekleştirdiği bir başka orjinal kabusla geri dönüyor.

HUZURLU BİR TATİL NASIL KABUSA DÖNÜŞÜR

Günümüzde, Kuzey, Kaliforniya sahilinde geçen BİZ filmi bir Monkeypaw Productions yapımı, Oscar ödüllü Luipita Nyong'o, kocası Gabe,(Black Panther'de Winston Dukej) ve iki çocukları (Shaladi Wright Joseph, Evan Alex), ile birlikte sakin bir yaz tatili için sahil kıyısındaki çocuklar evine dönen Adelaide Wilson rolünde.

İÇLERİNDEKİ KÖTÜLÜK BEDENLENİR

Arkadaşları (Emmy ödüllü Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon) ile plajda geçirdikleri gergin bir günün ardından Adelaide ve ailesi tatil evlerine dönerler. Wilson'lar akşam karanlığı çöktüğü sırada garaj yolunda el ele tutuşmuş 4 kişinin siluetini görürler. BİZ filminde, sevimli bir Amerikan ailesi, deşhet verici esrarengiz düşmanlarıyla yani kendilerinin tıpatıp aynısı olan kötü versiyonlarıyla karşı karşıya geliyor.

22 MART'DA SİNEMALARDA

Yazar ve yönetmen Peele Sean McKittirck, jason Blum ve Monkeypaw'dan Ian Cooper ile Monkeypaw Productions şirketi için yapımı üstleniyor. BİZ filmi 22 Mart'da sinemalarda vizyona giriyor.


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