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TOMRİS Oyunu Perdesini Açtı
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

TOMRİS Oyunu Perdesini Açtı

Sahneye konulduğu ilk günden itibaren tiyatro severlerin kalbini kazanan Tomris oyunu, kısa bir aradan sonra yenilenen rejisi ve kadrosuyla tekrar sahnelendi.

Sahneye konulduğu ilk günden itibaren tiyatro severlerin kalbini kazanan Tomris oyunu, kısa bir aradan sonra yenilenen rejisi ve kadrosuyla tekrar sahnelendi.

tomris-uyar-kimdir-tomris-uyar-in-odulleri-ve-eserleri-nelerdir

TÜRK EDEBİYATINDAKİ DÖRT BÜYÜK ERKEK ŞAİRİN AŞIK OLDUĞU FENOMEN EDEBİYATÇI TONRİS UYAR

Yenilenen kadrosuyla tiyatro severlere perdesini açan TOMRİS oyunu Şişli Tiyartorsunda ilk gösterimini yaptı. Parlak zekasına rağmenduygusal karmaşalar ile mücadele eden akıl hastanesindeki bir kadının kendini ünlü yazar Tomris Uyar'da aramasını konu edinen tek kişilik tiyatro oyunu TOMRİS, Rain Media'nın yapımcılığında sahneleniyor. Kaan Erkam'ın yazıp deneyimli oyuncu ve rejisör Mehmet Ulay'ın yönettiği oyun, Türk edebiyat dünyasının kendine özgü, cesur, güçlü ve özgür kalemlerinden Tomris Uyar'dan ilham alıyor.

Tomris Oyun Yonetmeni - Mehmet Ulay_113640599

Yönetmen Mehmet Ulay

TONRİS UYAR'A SIĞINAN İSYANKAR BİR KADIN

Toplumun ön yargılarına, büründüğü Tomris Uyar karakteri ile karşı çıkan bir kadın,,Zaman zaman şiirler zaman zaman şarkılarla süslenen oyun; ilişki, aşk, evlilik kavramlarını Tomris Uyar'ın hayatından kesitlerle sorgularken kadına ve kadının toplumdaki yerine dair çok önemli mesajlarda veriyor.

FATMA YILMIN'IN OYUNCULUĞU ALKIŞLANDI

Oyun boyunca parlak zekasına şahit olduğumuz akıl hastanesindeki sözde "Tomris Uyar"ı televizyon ve tiyatro dünyasının genç yeteneği Fatma Yılmaz candandırıyor. Oyunun ilk gösteriminde genç ve yetenekli oyuncu Fatma Yılmazseyircilerinden tam not alırken dakikalarca alkışlandı. 

"Yalnızlığım özgürlüğümün bedeli" diyen TOMRİS, herkesi tiyatroya bekliyor.

uyar


Oyuncu: Fatma Yılmaz


Yazar: Kaan Erkam


Yönetmen: Mehmet Ulay


Yapım: Rain Media


Kostüm Tasarım: Arzu Karahan


Fotoğraf: Zelal Sever


Afiş Tasarım; Yeliz Civelek


Sahne Amiri: Levent Tayman


Sahne Amiri: Levent Tayman


Işık: Abdullah Gün

 Asistan: Aslıhan Kılıç


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