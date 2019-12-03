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Taner Ölmez Ankara'da konser verdi
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Taner Ölmez Ankara'da konser verdi

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, dün akşam Barabar adını verdikleri müzik grubu ile beraber Ankara'da konser verdi.

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, dün akşam Barabar adını verdikleri müzik grubu ile beraber Ankara'da konser verdi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümden itibaren muhteşem yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakan Taner Ölmez, içinde kendisinin de yer aldığı Barabar Grup ile dün akşam Ankara'da konser verdi. Ölmez'in konserdeki eğlenceli anları sosyal medyada da gündem oldu.

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra bir müzik grubunda yer alan ve şarkılar söyleyen Taner Ölmez, dün akşam Ankara'da sevenleriyle buluştu. Konserde 'Ringo Ringo Şİşeler' gibi çeşitli şarkılar söyleyen Ölmez, halay performansıyla da hayranlarından tam not aldı.

Mucize Doktor dizisinde savant hastası olan bir cerrahi asistanı oynayan Taner Ölmez, konserindeki performansıyla herkesi şaşkına çevirdi. Aslen Tuncelili olan yakışıklı oyuncu, danslarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

 


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