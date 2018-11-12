Sosyetik jinekolog tacizden tutuklandı

68 yaşındaki jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, hastalarına yönelik cinsel saldırı suçlaması üzerine tutuklandı. Nişantaşı'nda muayenehanesi bulunan Fecri Sevilen'in hastalarına muayene sırasında müstehcen sorular sorduğu ve cinsel içerikli film izlettiği iddia edildi.

Tanınmış jinelokog Fecri Sevilen'in iki hastası cinsel saldırıya uğradıkları iddiasıyla polise şikayette bulundu. Fecri Sevilen'in Nişantaşı'ndaki muayenehanesinde kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden iki kadının ifadeleri birbirini teyit edince savcılık kararıyla gözaltına alınan ünlü jinekolog, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TACİZ İDDİALARI İÇİN TEDAVİNİN PARÇASI DEDİ

Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri Prof. Dr. Sevilen'in cep telefonu ve bilgisayarına el koydu. Emniyette ifade veren Sevilen iddiaları reddederken, 44 yıllık hekim ve 38 yıllık akademisyen olarak şikayete konu olan durumların tedavinin bir parçası olduğunu söyledi.

İki mağdurun beyanları birbirini teyit eder nitelikte olunca Prof. Dr. Sevilen savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin telefon ve bilgisayarına inceleme yapmak üzere el koydu.

HASTALARA GÖNDERDİĞİ ÖZEL MESAJLAR

Mağdurların şikayet ettikleri davranışların tedavinin bir gereği olduğunu iddia eden Prof. Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu öne sürdü.

Mağdurların örtüşen beyanları ve profesörün hastalara gönderdiği mesajları delil kabul eden mahkeme, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Fecri Sevilen'i cezaevine gönderdi.

Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yaptı.