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Sinan Akçıl'dan 'Çakma Justin Bieber' açıklaması
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Sinan Akçıl'dan 'Çakma Justin Bieber' açıklaması

ABD'li oyuncu Kristanna Loken'in doğum günü partisinde ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ile kavga eden Sinan Akçıl, kendisine 'Çakma Justin Bieber' diyen Midyat'a yanıt verdi.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Sermiyan Midyat, önceki günlerde bir doğum günü partisinde kavga etmişti. ABD'li oyuncu Kristanna Loken'in doğum günü partisinde çıkan kavga sonrası Sinan Akçıl, kendisine 'Çakma Justin Bieber' diyen Sermiyan Midyat'a yanıt verdi.

'Çakma Justin Bieber' sözüne kızan Sinan Akçıl, kavga esnasında Sermiyan Midyat'a çatal fırlatmıştı. Herkesin gözleri önünde kavgaya tutuşan ikili mekan görevlileri tarafından dışarı atılmıştı.

SİNAN AKÇIL: "150 KİŞİNİN ARAMIZA GİRMESİ İYİ OLDU"

Akçıl, "150 kişinin aramıza girmesi iyi oldu. Yoksa o saygısızlığa fazla tahammül edemeyecektim, pek hayırlı olmayacaktı" dedi.

Hürriyet'in haberine göre Sinan Akçıl, Sermiyan Midyat'ın “Çakma Justin Bieber” yorumuyla ilgili soru yöneltilince şöyle dedi:

“Onun sözlerine kale alacak durumum yok. Ama 150 kişinin aramıza girmesi iyi oldu. Yoksa o saygısızlığa fazla tahammül edemeyecektim, pek hayırlı olmayacaktı.”

Akçıl, olayın mahkemeye taşınmayacağını da sözlerine ekledi ve şöyle dedi:

“Şikâyet yok, olay o kadar büyümedi. Ama tabii Loken ve eşinin bu tatsız olaydan dolayı morali çok bozuldu. Los Angeles'a gittiğimde beni misafir etmek istiyorlar.”


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