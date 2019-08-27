Serdar Ortaç'ı tamamen sildi

Serdar Ortaç ile geçtiğimiz günlerde evliliğini sonlandıran Chloe Loughnan sosyal medya hesaplarından eski eşini tamamen sildi.

Ünlü şarkıcı Sedar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini noktalayan Chloe Loughnan'dan flaş bir hamle geldi. Loughnan, eski eşininin soyadını her yerden sildi.

8 Ağustos günü sürpriz bir kararla boşanan Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan severek ve anlaşarak ayrıldıklarını söylemişlerdi. Chloe Loughnan'ın, boşanma sonrası sosyal medya hesaplarından Ortaç soyadını kullanmaya devam etmesi ise dikkat çekmişti.