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Serdar Ortaç'dan eski eşine araba ve ev
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Serdar Ortaç'dan eski eşine araba ve ev

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti 5 yıllık evliliklerini sona erdirdiler. Serdar Ortaç'ın boşanmanın ardından eski eşi Chloe'ye nafaka ödeyeceği öğrenildi.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti 5 yıllık evliliklerini sona erdirdiler. Serdar Ortaç'ın boşanmanın ardından eski eşi Chloe'ye nafaka ödeyeceği öğrenildi.

2014 senesinde dünya evine giren ve sürekli haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan dün boşandı. Adliye çıkışı konuşan çift "Severek ayrıldık" diyerek açıklama yaptılar.

Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe'yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi.

Serdar Ortaç'ın bir süredir boşanma işlemleri için avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi. Chloe Loughnan ise boşanmayı duruşmadan bir gün önce öğrendi.


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