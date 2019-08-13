Selin Ciğerci anne oluyor

Cinsiyet değiştirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk olmaya hazırlanıyor.

Ekim ayında bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Gökhan çıra ile dünyaevine girecek olan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, uzun süredir hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra ile taşıyıcı annelik için Kıbrıs'a gidiyor.

Birçok kez anne olmak istediğini dile getiren sevilen fenomen, taşıyıcı anneyi seçmek için Kıbrıs yolcusu.

Taşıyıcı annelik, bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesine denir. Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyon oluşturuluyor. Bu embriyonlar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor. Türkiye'de yasak olduğu için taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Gürcistan,Kıbrıs,Amerika ve Hindistan gibi ülkeler tercih ediliyor.Fiyatı ise 150 bin TL'den başlıyor.