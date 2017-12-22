Sanatçılar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri yararına bir araya geliyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile ARTCLAN tarafından düzenlenen sergide bir çok sanatçı Türkiye'nin dört bir yanındaki imkanları kısıtlı çocukların sanat eğitimine katkıda bulunmak üzere bir araya geliyor.

GELİRİ OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK

Gelirin büyük bölümü TEGEV'e bağışlanacak olan bu sergiye büyük bir katılım bekleniyor. 23 Aralık- 02 Ocak tarihleri arasında Fulya Sanat Merkezinde açık kalacak olan serginin açılışı 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek.

Sergi irtibat no: Serdar Erdoğan ‘ serdarerdogan@tegv.org /(0216) 290 70 93

Deniz Atagün ‘ deniz.atagun@tnc.com.tr / (0216) 356 60 60