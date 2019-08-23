Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Samsun'da sel felaketi: 2 ölü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Samsun'da sel felaketi: 2 ölü

Samsun'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutları giderek artıyor.

Samsun'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutları giderek artıyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

Meydana gelen selde 60 yaşındaki Ahmet Yıldız isimli bir şahıs dereden karşıya geçerken suya kapıldı ve yapılan çalışmaların ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın ardından bir kötü haber daha geldi. Sel nedeniyle toprak altında kalan Bilal Arslan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salıpazarı'nda öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, 2 saat gibi kısa bir sürede sele dönüştü. İlçenin üst kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen sel, ilçe merkezini de adeta yuttu. Evleri, dükkanları ve kurumları su basarken, yollar ve parklar ise sular altında kaldı. İlçeden geçen Terme Çayı'nın suları köprülerin boyuna gelirken, vatandaşların arabaları ise yolda kaldı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Samsun'da sel felaketi: 2 ölü
Kevin N'koudou'dan büyük fedekarlık
Adebayor Kayserispor'da
Semiha Şahin gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe Havard Nordtveit'te ısrarlı
Sezen Aksu'nun acı günü
Süper Lig'in devleri cinayete sessiz kalmadı
Eskişehirspor'a haciz
Deniz Seki'nin anne sevgisi
-
Çok Okunanlar
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!
Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Norveç'te camiye silahlı saldırı
Norveç'te camiye silahlı saldırı
Mansur Yavaş'tan Halk Market
Mansur Yavaş'tan Halk Market
Volkan Babacan Beşiktaş'a
Volkan Babacan Beşiktaş'a
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Samsun'da sel felaketi: 2 ölü
Samsun'da sel felaketi: 2 ölü
Kevin N'koudou'dan büyük fedekarlık
Kevin N'koudou'dan büyük fedekarlık
Adebayor Kayserispor'da
Adebayor Kayserispor'da
Semiha Şahin gözyaşlarına boğuldu
Semiha Şahin gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe Havard Nordtveit'te ısrarlı
Fenerbahçe Havard Nordtveit'te ısrarlı
Sezen Aksu'nun acı günü
Sezen Aksu'nun acı günü
Süper Lig'in devleri cinayete sessiz kalmadı
Süper Lig'in devleri cinayete sessiz kalmadı
Eskişehirspor'a haciz
Eskişehirspor'a haciz
Deniz Seki'nin anne sevgisi
Deniz Seki'nin anne sevgisi
Reynmen lakabı patentli çıktı
Reynmen lakabı patentli çıktı
2019-2020 ara tatiller ne zaman?
2019-2020 ara tatiller ne zaman?
Diagne'nin yerine Souleymane Doukara
Diagne'nin yerine Souleymane Doukara

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji