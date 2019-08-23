Samsun'da sel felaketi: 2 ölü

Samsun'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutları giderek artıyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

Meydana gelen selde 60 yaşındaki Ahmet Yıldız isimli bir şahıs dereden karşıya geçerken suya kapıldı ve yapılan çalışmaların ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın ardından bir kötü haber daha geldi. Sel nedeniyle toprak altında kalan Bilal Arslan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salıpazarı'nda öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, 2 saat gibi kısa bir sürede sele dönüştü. İlçenin üst kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen sel, ilçe merkezini de adeta yuttu. Evleri, dükkanları ve kurumları su basarken, yollar ve parklar ise sular altında kaldı. İlçeden geçen Terme Çayı'nın suları köprülerin boyuna gelirken, vatandaşların arabaları ise yolda kaldı.