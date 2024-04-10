MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla verdiği mesajda, Van'da yaşanan olaylara dikkat çekerek demokrasiyi sarsan eylemleri kınadı. Bahçeli, belediye başkanlığı mazbatasının PKK'yı öven bir şahsa verilmesini skandal olarak nitelendirirken, Türk milletinin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

Bahçeli'nin bayram mesajında, "Ramazan-ı Şerif'i uğurlarken, bayram günlerine kavuşmanın sevincini ve sıcaklığını yaşıyoruz" ifadeleriyle başladığı belirtildi. Bahçeli, her günün bayram tadında geçmesi dileğinde bulunarak, Ramazan ayında yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni etti.

Günümüzde artan bölgesel ve küresel huzursuzlukların milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesini gerektirdiğini belirten Bahçeli, maddi ve menfaat temelli dünya tablosunun insanlığın değerlerini sürekli tehdit ettiğine dikkat çekti. Siyasi ve ekonomik çatışmaların barışı ve istikrarı tehdit ettiğini vurgulayan Bahçeli, adil, huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmenin tüm milletlerin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Dünya genelindeki çatışmaların barışa duyulan acil ihtiyacı gösterdiğini belirten Bahçeli, insanlık vicdanının zulme karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Açlık ve yoksullukla mücadele edilirken, eşitsizliğin ve haksızlığın küresel olarak arttığını belirten Bahçeli, bu durumun umutları azalttığını ifade etti.

Bahçeli, dünyanın huzur ve istikrarının sağlanması için insanların ortak değerler etrafında birleşmesi gerektiğini belirtti. Bayramın kutlu birlikteliği ve manevi değerleri vurgulayan Bahçeli, kutuplaşmanın ve ayrışmanın bayram ruhuna uygun olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin korunması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin demokratik olgunluğu ve kültürel birikimiyle istikrar ve güvenlik simgesi olacağını belirten Bahçeli, Türk milletinin bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade etti.

PKK'ya övgüler düzen bir kişiye belediye başkanlığı mazbatasının verilmesinin skandal olduğunu belirten Bahçeli, Türk milletinin bölücülüğe ve teröre karşı olduğunu vurguladı. Hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, sokakların şiddet ve zor kullanarak hakkın aranamayacağını belirtti.

Bahçeli, Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinin korunması için devlet ile milletin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Türk devletinin ve milletinin kaderinin bir olduğunu ifade eden Bahçeli, ayrılıkçı ve bölücü güçlerin Türkiye'nin geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

Bahçeli, Türkiye'nin demokratik ve hukuk devleti olarak varlığını sürdüreceğini ve her türlü bölücülüğe karşı mücadele edeceğini belirtti. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin huzur ve istikrarının korunması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Türk milletinin bayramını kutlayarak mesajını sonlandırdı ve herkesin barış ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmesini diledi.