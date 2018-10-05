Ordu'da bir okula ait istinat duvarı çöktü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde önceki gün başlayan sağanak yağmur nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü. 557 öğrencinin tahliye edildiği liseye ait istinat duvarı, öğrencilerin tahliyesinin ardından büyük bir gürültüyle çöktü. İstinat duvarının çökme anı kameralara anbean yansıdı.

Altınordu Şahinci Mahallesi'nde bulunan Ordu Atatürk Anadolu Lisesi'nde istinat duvarı çöktü. Önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle duvarda çatlaklar oluştu. Liseye ait spor salonunun istinat duvarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle 557 öğrenci tahliye edildi.

ÖĞRENCİLERİN TAHLİYESİNİN ARDINDAN ÇÖKTÜ

Duvarın çökme ihtimaline karşı sokak boşaltıldı, okuldaki 577 öğrenci tahliye edildi. Tahliyenin hemen ardından ise duvar büyük gürültüyle çöktü.

Ders başlamadan sabah saatlerinde gerçekleşen çökme anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü olay nedeniyle derslerin bir gün tatil edildiğini bildirdi.

CAN KAYBININ YAŞANMAMASI SEVİNDİRDİ

Olayı gören vatandaşlar ise duvarın göçmeden hemen önce polis ekiplerinin gelerek kendilerine bilgi verdiklerini ve evleri boşalttıklarını söyledi. Telaşla evden çıktıklarını ve duvarın göçme anını film gibi izlediklerini belirten vatandaşlar, can kaybı ve yaralanan kimsenin olmamasının teselli olduğunu aktardı.

Olayın sabah saatlerinde değil de gece yaşanması durumunda can ve mal kaybının yaşanabileceğini dikkat çeken vatandaşlar, olaydan hemen önce çevrede insan kalabalığının olduğunu ve korktuklarını söyledi.