Onur ödülleri Adana'da sahiplerini buldu

25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Ustaya Saygı Yaşam Böyu Başarı Ödülü ile Onur Ödülleri sahiplerine verildi.

SON YILLARIN EN GÖRKEMLİ TÖRENİ

Adana Büyükehir Belediyesindce düzenlenen 25. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Onur Ödülleri Gecesi Adana HiltonSa'da yapıldı. Cihan Ünal, Nebil Özgentürk, Tuba Büyüküstün, Tomris Giritlioğlu, Nuri Alço, merhum Yakup Yavru, Çiğdem Tunç, Levent Özdilek ve sinema dünyasından çok sayıda ismin, konukların, Adanalıların, bürokratların katıldığı gecede Nefise Karatay ve Oktay Kaynarca sunuculuk yaptı.

USTALARA SAYGI GECESİ

Gecede Ustaya Saygı Yaşam Boyu Başarı ödülü Şerif Gören'e, Onur Ödülleri ise Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin, Süleyman Turan ve Ahmet Mekin'e verildi.

BAŞKAN SÖZLÜ SANATÇILARA İLTİFAT YAĞDIRDI

Ödüllerin verilmesinden önce konuklara ve canlı yayında Türkiye'ye hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk sinemasının temsilcilerini Adana'na Konuk etmekten ve Adana Filim Festivali'nin 25'ncisini düzenlemekten şeref duyduklarını açıkladı.

VEFA BÖRCUMUZU ÖDÜYORUZ

Başkan Sözlü, "Değerli sanatçılarımıza, ömürlerini sinemaya, sanata harcamış, başarılan otoritelerce onaylanmış sanatçılarımıza onur ödülü vermek aslında bizim haddimize değil. Bizimkisi vefa borcumuzu ödemek" dedi.

Türk Sineması'nın Hollşwood ve yabancı ülke sinemalarıyla rekabet edebilen ender ülke sinemalarından biri olduğunu belirten Başkan Sözlü, " İşte biz o sinemaya, Türk Sineması'na hizmet ediyoruz" şeklinde konuştu.

SANAT İNSANLIĞIN ORTAK DİLİ

Başkan Sözlü'nün konuşmasının ardından ilk olarak Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü, Rus Yönetmen Aleksey Federchenko'ya verildi. Ödülü takdim eden Başkan Hüseyin Sözlü, sanatçımın insanlığın ortak dili olduğunu belirterek Federchenko''yu tebrik etti.



ŞERİF GÖREN İLK FİLMİNİ ADANA'DA ÇEKMİŞ

Daha sonra Ustaya Saygı Yaşam Boyu Başarı Ödülü, usta yönetmen Şerif Gören'e verildi. Şerif Gören, ilk filmini Adana'da bereketli topraklarda çektiğini söyleyerek, bunun uğurlu geldiğini söyledi. Gören, Bu topraklar bana Yılmaz Güney'i hatırlatır. Yaşar Kemal'i, Orhan Kemal'i hiç unutmadım. Sizler de festivalin 25. yılında beni unutmadınız" diyerek dugularını ifade etti.

HER SİNEMACININ BİR ADANA HİKAYESİ VAR

Şerif Gören'in ödülünü veren Başkan Hüseyin Sözlü, Şerif Gören'e ödülünü taktim ettikten sonra , "Bizim için ne büyük şeref ki, her sinema sanatçısının bir Adana hikayesi var. böylesine büyük bir çınara ödül vermek bizim için şeref" diye konuştu.

SANAT HAYATIMIN EN ÖNEMLİ ÖDÜLLERİNDEN BİRİ

Sanatçı Ahmet Mekin ise onur ödülünü Adana Vali Yardımcısı Mustafa Ayın'nın elinden aldı. Mekin, sanat hayatının en önemli ödüllerinden birini aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

CÜNEYT ARKIN'IN ÖDÜLÜNÜ EŞİ VE OĞLU ALDI

Türk sinemasının en önemli aktörlerinrden Cüneyt Arkın adına onur ödülünü ise sanatçının eşi Betül Cüreklibatur ve oğlu Murat Arkın aldı. Başkan Sözlü, rahatsızlığı sebebiyle ödül törenine gelemeyen ünlü sanatçıya acil şifa diledi.

ONA ÖDÜL VERMEK BİR ONURDUR

Türk sineması'nın en ünlü kadın sanatçılarından Muhterem Nur ise ödülünü MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı'dan aldı. Varlı, Muhterem Nur gibi değerli bir sanatçıya ödül vermenin kendisi için onur olduğunu kaydetti.

SÜLEYMAN TURAN AİLEMİZDEN BİRİ GİBİDİR

Süleyman Turan'a ödülünü de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü verdi. Sözlü, Süleyman Turan'ın her zaman aileden biri olarak gördüklerini belirtti.