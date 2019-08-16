Nursel Köse saldırıya uğradı

Başarılı oyunculardan Nursel Köse, Almanya'da saldırıya uğradığını söyledi.

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Avlu'da başrollerde yer alan Nursel Köse, son verdiği röportajda Almanya'da sokakta yürürken 2-3 kere saldırıya uğrayıp yüzüne tükürüldüğünü belirtti.

Almanya'da yaşadığı çirkin saldırıyı şu sözlerle anlattı: "Sokakta 2-3 kere dazlaklar, kara kaş ve gözüm olduğu için etrafımı çevirip, tükürüp, tartakladı. Her seferinde ramak kala Allah yüzüme baktı da, kurtuldum. Almanya'dan soğuma nedenlerimden biridir bu."

Yaşadığı saldırıdan çok etkilenen oyuncu, sözlerine"Çok travma ve korkular yaşadım. Rüyalarıma girdi. Dazlak ve faşiste tahammül edemem" diyerek devam etti.