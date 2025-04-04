Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na Sert Çıkış: “Ben Hırsız Değilim”

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan kurultay öncesinde yaptığı açıklamada hem adaylık kararını netleştirdi hem de gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu üzerinden gelen yorumlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla dikkatleri üzerine çekti.

Adaylık Tartışmasına Net Yanıt

6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultay öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağıydı. Bu konuda spekülasyonlara neden olan birçok açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Ben aday değilim" diyerek net bir tutum sergiledi. Ancak bu kararın, kamuoyunda dile getirilen tehdit veya baskı unsurları nedeniyle alınmadığını özellikle vurguladı.

“Hırsızların Yüzüne Tükürülür” Mesajı

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarındaki en dikkat çekici ifade, “Aday olursan yüzüne tükürürler” denilmesine verdiği yanıttı. Bu sözleri bir tehdit olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Yüzüne tükürülmesi gerekenler, çalanlardır. Ben hırsız değilim. O yüzden bu tehditler bana işlemez” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu açıklamayla, adının asla yolsuzlukla anılmayacağını ve mücadele azmini kaybetmediğini vurguladı.

Aday Olmama Kararı: Bir Geri Çekilme Değil, Tavır

Adaylık konusundaki kararını kişisel bir geri çekilme ya da korkuya bağlamanın yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Aday olmamamın nedeni, ‘taşlanırsın’ diyenlerin tehditleri değil. Ölüm dahil hiçbir tehdide boyun eğmedim, eğmem. Yürüdüğüm yolda kararlılıkla devam ederim” dedi. Bu sözlerle, siyaset sahnesinden tamamen çekilmediği ve gerektiğinde fikir mücadelesini sürdüreceğinin altını çizmiş oldu.

İmamoğlu ve Yolsuzluk Soruşturması Gölgesinde CHP

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları, İBB’ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla birlikte tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da tartışmaların merkezinde yer aldığı bir dönemde geldi. Özellikle CHP içindeki bazı isimlerin Kılıçdaroğlu’nu hedef alan söylemleri ve İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gelişen süreçte yaşanan iç gerilim, bu açıklamaların satır aralarında hissediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun dolaylı da olsa İmamoğlu’nu eleştirdiği yönünde yorumlanan bu açıklamalar, partideki güç dengelerinin yeniden şekillendiğine işaret ediyor. Özellikle “hırsızlık” vurgusu ve “yüzüne tükürülür” gibi ifadelerin bir cevabı olarak kurultay öncesi bu sert çıkış, siyasi kulisleri de hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu’ndan Sessiz Veda mı?

Kurultayda aday olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun siyasetten tamamen çekilip çekilmeyeceği de ayrı bir merak konusu. Ancak açıklamalarında kullandığı ifadeler, onu tamamen kenara çekilmiş bir lider değil, gerektiğinde ses çıkaran bir siyasi figür olarak sahnede tutacağa benziyor.

CHP'de kurultaya günler kala, parti içindeki güç yarışının daha da kızışması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun bu sert ve iddialı açıklaması, hem parti tabanı hem de muhalefet cephesinde yeni tartışmaları beraberinde getirebilir.