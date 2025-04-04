Türkiye, ABD’nin Yeni Vergi Kararına Temaslarla Yanıt Verecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yüzde 10’luk ek gümrük vergisi uygulamasına ilişkin Türkiye’nin tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Bolat, Türkiye’nin bu karar karşısında ABD ile yapıcı bir diyaloğu öncelediğini belirterek, ek verginin kaldırılması konusunun müzakerelerde ele alınmak istendiğini vurguladı.

“Türkiye En Az Etkilenen Ülkelerden Biri”

Bolat, Trump yönetiminin 2 Nisan’da duyurduğu yeni gümrük vergisi kararını değerlendirirken, ABD'nin sanayisini canlandırmak, dış ticaret açığını düşürmek ve yerli yatırımları artırmak istediğini ifade etti. Açıklamasında, Türkiye’nin, bu uygulamadan en düşük oranda etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirten Bolat, yüzde 10’luk verginin Çin’e yüzde 34, AB’ye yüzde 20, Malezya’ya yüzde 24 gibi yüksek oranlarla kıyaslandığında göreceli olarak düşük kaldığını vurguladı.

Türkiye'nin Stratejik Hamlesi: Uzak Ülkeler Planı

Bakan Bolat, küresel tedarik zincirlerinde büyük bir yeniden yapılanma süreci yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye’nin bu dönüşümde aktif rol üstleneceğini ifade etti. Özellikle ABD’ye yönelik ihracatı artırmak için yeni eylem planları üzerinde çalışıldığını belirten Bolat, tekstil, hazır giyim ve makine gibi stratejik sektörlerde hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Bolat, “İlave gümrük vergileri nedeniyle yaşanacak karışıklıklar, Türkiye için yeni işbirliği fırsatlarını da beraberinde getirecek. Bu düzeni doğru okuyan ülkeler kazanacaktır,” dedi.

Mayıs Ayında Washington Ziyareti

Bakan Bolat, ABD ile sürdürülen diplomatik temasların hız kesmeden devam ettiğini ve bu süreçte önemli bir adımın daha atılacağını açıkladı. Mayıs ayının ortalarında Washington’da gerçekleşecek Türk-Amerikan Konferansı’na katılacağını duyuran Bolat, ABD Ticaret Bakanı ve Ticaret Temsilcisi ile birebir görüşmeler yapacağını belirtti.

Bu temaslarda sadece vergi konusunun değil, ikili ekonomik ilişkilerin genel seyrinin de masaya yatırılması bekleniyor. Bolat, 2024 yılında Türkiye ile ABD arasında gerçekleşen 35,2 milyar dolarlık ticaret hacminin büyütülmesi için somut adımlar atılacağını söyledi.

Hedef: 100 Milyar Dolarlık Ticaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump tarafından daha önce konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin halen geçerli olduğunu belirten Bolat, bu hedefe ulaşmak için tüm kanalları kullanacaklarını vurguladı. Türkiye’nin ABD ile olan ticaretinde “kazan-kazan” modelini benimsediğini ifade eden Bolat, ihracatın dengeli bir şekilde artması gerektiğini söyledi.

Müzakere Mesajı Net: Vergiler Kaldırılmalı

Türkiye, ABD ile yaşanan bu yeni vergi dönemine müzakereyle yaklaşmayı planlıyor. Bolat, “2024 yılında ABD lehine 2,4 milyar dolarlık ticaret fazlası varken, Türkiye ürünlerine yüzde 10 vergi konulması haksızlıktır” ifadelerini kullandı. Bu durumun müzakerelerde mutlaka gündeme getirileceğini ve ABD tarafının bu konuda açık olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin Avantajı: Küresel Alternatif Olma Potansiyeli

Son olarak Bolat, ABD’nin birçok ülkeye uyguladığı yüksek vergi oranları göz önüne alındığında, Türkiye’nin bu süreçten görece avantajlı çıkabileceğine dikkat çekti. Bolat, “Bu kararlar, Türkiye için 'kötünün iyisi' olarak değerlendirilse de, önümüzdeki süreçte üretim ve tedarikte küresel alternatif olma potansiyelimizi artırabilir” dedi.