Mehmet Öz ABD Sağlık Sistemi Tarihine Geçti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, tarihi bir başarıya imza attı. Öz, ABD Senatosu'ndan aldığı onayla, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne getirildi. Böylelikle, ABD sağlık sisteminin en üst kurumlarından birine atanan ilk Türk vatandaşı olarak tarihe geçti.

Senato Onayıyla Göreve Başladı

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Dr. Mehmet Öz, 53 senatörün "evet", 45 senatörün ise "hayır" oyu vermesiyle CMS direktörlüğüne seçildi. Bu önemli görev, ABD’nin yaşlı ve düşük gelirli nüfusuna sağlık hizmeti sağlayan iki büyük federal program olan Medicare ve Medicaid’in işleyişinden sorumlu olmayı kapsıyor.

Dr. Öz’ün bu pozisyona getirilmesi sadece kendi kariyeri açısından değil, aynı zamanda Türkiye adına da tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Amerika’daki en geniş sağlık sigortası ağı olan CMS, yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık bütçeyi yönetiyor ve 160 milyondan fazla Amerikalının sağlık hizmetlerini koordine ediyor.

CMS ve Öz’ün Sorumlulukları

Dr. Mehmet Öz'ün yöneteceği CMS, ABD'de 65 yaş üzeri bireyleri kapsayan Medicare ile düşük gelirli vatandaşlara hizmet sunan Medicaid sistemlerini bir arada barındırıyor. Yeni görevinde Öz, bu iki sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlamaktan, hizmet kalitesini artırmaktan ve milyonlarca hastanın erişimini garanti altına almaktan sorumlu olacak.

Göreve geldiği dönemde CMS'de önemli değişiklikler planlanıyor. Trump yönetiminin federal kurumlarda küçülmeye gitmesi nedeniyle CMS’de yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor. Bu durum, sağlık politikalarının daha ekonomik hale getirilmesi gerektiği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

“Sağlık Hizmeti Uygulanabilir Olmalı”

Senato Finans Komitesi tarafından geçtiğimiz ay yapılan oturumda konuşan Mehmet Öz, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini vurguladı. “İnsanların bugün ve yarın hastalanmaları durumunda başvurabilecekleri bir sistem inşa etmek zorundayız,” diyen Öz, Medicaid’in her düzeyde uygulanabilir olmasının önemine dikkat çekti.

Dr. Öz ayrıca, bir hekim olarak edindiği deneyimlerin ve sağlık medyası alanındaki başarılarının bu görevde kendisine ışık tutacağını söyledi. Daha önce kazandığı 10 Emmy Ödülü ile tanınan Öz, Amerikalıların yaşam kalitesini ve beklentisini artırmak için çalışacağını belirtti.

Trump Döneminde Sağlıkta Yeni Dönem

Trump yönetimi, sağlık alanında harcamaları kısmaya yönelik politikalar izliyor. Dr. Öz’ün ataması da bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor. Ancak birçok uzman, Öz’ün sağlık sistemine yenilikçi ve pragmatik çözümler getirebileceğine inanıyor.

ABD basınında yer alan yorumlarda, Öz’ün sağlık sisteminin en kritik dönemlerinden birinde göreve gelmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Bazı eleştirmenler bu atamanın sağlık programlarında çalkantılı bir dönemin habercisi olduğunu belirtirken, destekleyenler Öz’ün bu büyük yapıyı başarıyla yöneteceğine inanıyor.