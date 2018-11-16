Müslüm filmi Türkiye sınırlarını aştı

Arabesk müziğin Baba'sı Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filmi, Türkiye'de rekor kırdı. Gişede büyük başarı elde eden ve sinemaseverlerin gözyaşları içinde izlediği Müslüm filmi ülke sınırlarını aştı. Avrupa'da yayına girmeye hazırlanan Müslüm filmi İngilizce, Fransızca ve Flemenkçe versiyonlarıyla 8 ülkede gösterime girecek.

MÜSLÜM BABA AVRUPA'DA İZLENECEK

Türkiye'de 3 hafta önce vizyona gören 3 milyon 423 bin 161 kişi tarafından izlenen ve efsanevi sanatçı Müslüm Gürses'in hayatının bilinmeyen yönlerini anlatan 'Müslüm' filmi, Avrupa'da sekiz ülkede vizyona girdi.

ÜNÜ TÜRKİYE'Yİ AŞTI

Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılardan, müziği ve Muhterem Nur'a olan sevgisiyle kurtulmayı başaran Müslüm Gürses'in hayatını 15 Kasım'dan itibaren farklı coğrafya ve kültürlerden insanlara anlatmaya hazırlanan 'Müslüm' filmi, Türkiye ile birlikte Avrupa'nın sekiz ülkesinde vizyon yolculuğuna devam edecek.