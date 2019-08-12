Murat Dalkılıç 'Aşkım' dedi!

Murat Dalkılıç sonunda sevgilisi Hande Erçel ile olan fotoğrafını paylaşarak aşkım notunu iletti.

Sevilen popçu Murat Dalkılıç yeniden barıştığı sevgilisi Hande Erçel'le olan fotoğrafını aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Dalkılıç, sevgilisiyle bayram pozu vererek "Aşkım" notunu düştü.

Kanser tedavisi gören annesinin yanında olmak isteyen Hande Erçel, o dönemde sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrılmıştı. Daha sonra annesini kaybeden güzel oyuncu zor günler yaşamış, Dalkılıç ise ünlü oyuncuyu bu zor günlerinde yalnız bırakmamıştı.

Sıkıntılı günlerin ardından barışan çift şimdilerde ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Öyle ki artık aşklarını kimseden de saklamıyorlar. Geçtiğimiz günlerde "Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var benim yok. Onlara çok imreniyorum" diyen Dalkılıç aşka geldi.