Murat Cemcir'den 5 milyon TL kaybettiler iddialarına yanıt

Oyuncu Murat Cemcir'in Sıla olayı nedeniyle Ahmet Kural ile birlikte yer aldığı 2 projenin reddedildiği ve 5 milyon TL kaybettikleri iddial edilmişti. Sosyal medya hesabından iddialara yanıt veren Murat Cemcir, esprili bir idlle iddiaları yalanladı.

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarının ardından Yapı Kredi Bankası, Ahemt Kural ile Murat Cemcir'in birlikte yer aldığı reklam projesini iptal ettiğini duyurmuştu.

AHMET KURAL'IN FİLM PROJESİ RAFA KALKTI

Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı. Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir'le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı.

Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. İkilinin toplam kaybı şimdilik beş milyon lirayı bulduğunu iddia etmişti.

Murat Cemcir'den o iddialara esprili bir yanıt geldi. Murat Cemcir, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı. Murat Cemcir, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı! Cemcir görüşmeyi yalanladı ve "bağış sırasına girdiğim doğrudur" dedi.