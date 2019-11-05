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Muğla'da peş peşe 3 deprem
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Muğla'da peş peşe 3 deprem

Muğla sabah saatlerinde güne 3 deprem ile birlikte başladı. Vatandaşlar yaşanan depremin ardından korku ve paniğe kapıldı.

Muğla sabah saatlerinde güne 3 deprem ile birlikte başladı. Vatandaşlar yaşanan depremin ardından korku ve paniğe kapıldı.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından Ula ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan son depremlerin ardından Balcılar-Köyceğiz 2.0 ile bir kez daha sallandı.

Türkiye'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açabiliyor. Sabah saatlerinde Muğla'da art arda 3 deprem meydana geldi. Depremlerin en şiddetlisi 3.7 büyüklüğü ile Köyceğiz ilçesinde yaşandı. Karaböğürtlen Ula merkez üssü olmak üzere 3,2 şiddetinde deprem ve son olarak Balcılar Köyceğiz merkez üssü olmak üzere 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Sabahın ilk ışıklarında yaşanan bu üç deprem ise vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de hemen hemen her gün ufak şiddetli dahi olsa yer sarsıntıları meydana geliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


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