Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen kanlı saldırıda en az 60 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası Rusya Soruşturma Komitesi, olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı ve ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Saldırının gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, olay yerindeki deliller inceleniyor ve kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceleniyor.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi ve Rusya, Ukrayna'yı suçladı

Terör örgütü DEAŞ, saldırıyı üstlendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ukrayna, Rusya'yı suçlayarak olayın bir provokasyon olduğunu iddia etti.

Moskova'daki terör saldırısı sonrası alınan güvenlik önlemleri

Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken, Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

ABD, İngiltere, Kanada dahil bazı ülkeler Rusya'daki vatandaşlarını uyarmıştı

ABD, Moskova'daki vatandaşlarını kalabalık alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Diğer ülkeler de benzer uyarılarda bulundu ve Moskova'daki güvenlik durumunu yakından takip etmelerini istedi.