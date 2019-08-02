Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Miray Daner aldatıldı mı?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Miray Daner aldatıldı mı?

Kubilay Aka ve Miray Daner'in ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken yeni iddialar da ortaya atıldı. Ayrılık sonrası aldatıldığı iddia edilen oyuncu Miray Daner eski hatıraları da tek tek sildi.

Kubilay Aka ve Miray Daner'in ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken yeni iddialar da ortaya atıldı. Ayrılık sonrası aldatıldığı iddia edilen oyuncu Miray Daner eski hatıraları da tek tek sildi.

2 yıldır birlikte olan Kubilay Aka ve Miray Daner resmen yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası ilk hamle güzel oyuncu Miray Daner'den geldi. "Vatanım Sensin" dizisinin setinde yakınlaşan ve iki yıldır birlikte olan Miray Daner ile Kubilay Aka, sürpriz bir karar ile yollarını ayırma kararı aldılar.

Bu gelişmeyi sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla duyuran Aka, aynı akşam Gizli Kalsın adlı mekana oyuncu Hilal Altınbilek ile el ele girerken görüldü. Aka'nın "Çukur" dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu'nun da eşlik ettiği çift, mekanda geç saatlere kadar eğlendi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Miray Daner aldatıldı mı?
92 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı
Güven Bana'da duygu dolu anlar
Süper Lig maçları beIN Sports'da
Sigaraya zam geldi mi? 3 Ağustos 2019 hangi sigara markalarına zam geldi?
2019 Güncel Zamlı Sigara Fiyatları 3 Ağustos
Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
Emre Mor resmen KAP'ta!
2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
-
Çok Okunanlar
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Miray Daner aldatıldı mı?
Miray Daner aldatıldı mı?
92 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı
92 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı
Güven Bana'da duygu dolu anlar
Güven Bana'da duygu dolu anlar
Süper Lig maçları beIN Sports'da
Süper Lig maçları beIN Sports'da
Sigaraya zam geldi mi? 3 Ağustos 2019 hangi sigara markalarına zam geldi?
Sigaraya zam geldi mi? 3 Ağustos 2019 hangi sigara markalarına zam geldi?
2019 Güncel Zamlı Sigara Fiyatları 3 Ağustos
2019 Güncel Zamlı Sigara Fiyatları 3 Ağustos
Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
Emre Mor resmen KAP'ta!
Emre Mor resmen KAP'ta!
2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Beşiktaş'ta gündem Martins Indi
Beşiktaş'ta gündem Martins Indi
Falcao'da üzen gelişme
Falcao'da üzen gelişme
Esat Yontunç baba oldu
Esat Yontunç baba oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji