Miray Daner aldatıldı mı?

Kubilay Aka ve Miray Daner'in ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken yeni iddialar da ortaya atıldı. Ayrılık sonrası aldatıldığı iddia edilen oyuncu Miray Daner eski hatıraları da tek tek sildi.

2 yıldır birlikte olan Kubilay Aka ve Miray Daner resmen yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası ilk hamle güzel oyuncu Miray Daner'den geldi. "Vatanım Sensin" dizisinin setinde yakınlaşan ve iki yıldır birlikte olan Miray Daner ile Kubilay Aka, sürpriz bir karar ile yollarını ayırma kararı aldılar.

Bu gelişmeyi sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla duyuran Aka, aynı akşam Gizli Kalsın adlı mekana oyuncu Hilal Altınbilek ile el ele girerken görüldü. Aka'nın "Çukur" dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu'nun da eşlik ettiği çift, mekanda geç saatlere kadar eğlendi.