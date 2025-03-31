Miçotakis’e İsrail Ziyareti Tepkisi: Muhalefetten Sert Eleştiriler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaret, ülkesindeki muhalefet partilerinin sert tepkilerine yol açtı. Gazze'deki çatışmaların yeniden tırmandığı bir dönemde yapılan bu temas, “tarihin yanlış tarafında durmak” şeklinde yorumlandı. Ziyaret, insan hakları savunucuları ve siyasi gözlemciler tarafından da endişeyle karşılandı.

Muhalefetten Art Arda Tepkiler

Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Miçotakis’in ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu girişimin ciddi bir diplomatik yanlış olduğunu belirtti. Açıklamada, “İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını artırdığı bir zamanda yapılan bu ziyaret, soykırımı göz ardı eden bir tutumu yansıtmaktadır. Hükümet, ülkeyi jeopolitik bir çıkmaza sokmakta ve uluslararası hukukun karşısında bir duruş sergilemektedir” ifadelerine yer verildi.

SYRIZA’ya göre, Miçotakis’in bu ziyareti, barış ve adalet çağrısı yapan uluslararası toplumun aksine, saldırgan politikaları destekler nitelikte.

Komünist Parti: ‘Katil Devletle İttifak’

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise açıklamasında daha sert bir üslup kullandı. Miçotakis’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini “katil devletle askeri işbirliğini derinleştirme hamlesi” olarak nitelendiren KKE, bu ziyaretin utanç verici olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarına destek vermek, Yunan halkının değerleriyle bağdaşmaz” denildi. Parti, bu tür temasların uluslararası arenada Yunanistan’ın imajına zarar vereceği görüşünde birleşti.

Yeni Sol: ‘Tarihin Yanlış Tarafında’

Yeni Sol Partisi ise açıklamasında Miçotakis’i “tarihin yanlış tarafında durmakla” suçladı. Açıklamada, “Başbakan, Gazze’de yaşanan insanlık trajedisinin sorumlularıyla ittifak yaparak, ülkeyi vicdanen sorgulanan bir pozisyona sürüklüyor. Bu ziyaret, en karanlık diplomatik sayfalardan biri olarak tarihe geçecektir” ifadeleri yer aldı.

Parti ayrıca Miçotakis'in ziyaretinin zamanlamasına dikkat çekerek, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde yapılan bu tür diplomatik adımların, Filistin halkına karşı duyarsızlık içerdiğini öne sürdü.

Ziyaretin İçeriği Ne Oldu?

Miçotakis’in İsrail ziyaretinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmelerde güvenlik, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı. Ancak görüşmenin detayları kamuoyuyla sınırlı düzeyde paylaşıldı.

Yunan hükümeti ise ziyaretin barış ve istikrar mesajı taşıdığını savundu. Resmî kaynaklar, Miçotakis’in her iki tarafa da itidal çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Ancak muhalefet, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.

Uluslararası Tepki Riski

Yunanistan’daki tepkilerin yanı sıra, bazı Avrupa ülkelerindeki insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları da ziyaretin zamanlamasını ve içeriğini eleştirdi. Avrupa kamuoyunda, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı daha duyarlı olunması yönünde beklenti bulunuyor.

Miçotakis’in bu ziyareti, ülkesinde iç siyasi tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. Özellikle yaklaşan yerel seçimler öncesinde hükümete yönelik muhalefet eleştirilerinin artacağı öngörülüyor.