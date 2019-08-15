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Metro Turizm otobüsü alevlere teslim
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Metro Turizm otobüsü alevlere teslim

Anadolu Otoyolu İstanbul yönü Cankurtaran mevkinde 50 kişiyi taşıyan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.

Anadolu Otoyolu İstanbul yönü Cankurtaran mevkinde 50 kişiyi taşıyan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.

Anadolu Otoyolu İstanbul yönü Cankurtaran mevkinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüste bulunan 50 yolcu tahliye edildi.İtfaiye ve orman ekipleri yanan otobüse müdahale ederek söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Sabri Ç. idaresindeki 34 FA 7999 plakalı yolcu yolcu otobüsü Cankurtaran mevkinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Otobüsün içerisindeki dumanı fark eden yolcular, durumu otobüsün şoförüne bildirdi.

Bunun üzerine şoför otobüsü sağ şeride çekti. Otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Daha sonra 50 yolcunun bulunduğu otobüs alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara ve Gerede'den gelen itfaiye ve orman ekipleri yanan otobüse müdahale ederek söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, otobüs tamamen yandı. Otobüste bulunan yolcular olay yerine gelen başka bir otobüs ile İstanbul'a gönderildi.

Otobüste yolcu olan Mustafa Siviş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mola için durduğumuz tesisten çıkıldı ve olayın olacağı belliydi. Araçtan duman geliyordu. Şoförler kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalıştılar fakat işe yaramadı. Ondan sonra duman bastırdı otobüsün içerisini. İndiler aşağıya ve otobüsü tahliye etmeye başladılar. kimsenin canına bir şey gelmedi." diye konuştu.

Otobüsün tesise girmeden öncede hararet yaptığını iddia eden Siviş, "Olayda bariz bir ihmal var. Yolcular inerken otobüs alev almıştı. Direk patlamalar başladı beş dakika sonra. Otobüs doluydu. Araç Çorum İstanbul arabası." dedi.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, kara yolların ekipleri yanan otobüsün kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.


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