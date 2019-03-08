Meral Akşener'den Erdoğan'a cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanının terörist dediği söylemlerinden sonra açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'nda düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlar ile bir araya geldi.

Kadınlar Her Zaman Önceliğimiz

Partisinin Fatih Belediye Başkanı Adayı İlay Aksoy'u tanıtan Akşener, kadın aday olmadığı için eleştiri yapıldığına dikkati çekerek kadın adayı benimsemeyeceğini söylemenin hem kadınlara hem de ilçedekilere hakaret anlamına geldiğini belirtti.

Akşener, "Bu ayrıştırıcı dilden artık kurtulmaları gerekiyor. Siyaseti adaylar üzerinden onların projeleri üzerinden eleştirmeliler. Komşularınızla, arkadaşlarınızla, ailenizle asla düşman olmayın. Bu sadece bir yerel seçimdir. Bu işi din, iman boyutuna taşımanın, insanları birbirinin karşısına dikmenin en büyük beka sorunu olduğuna dikkati çekerim." dedi.