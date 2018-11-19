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Mehmet Ali Erbil'in doktorundan kritik açıklama
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan kritik açıklama

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilirken, doktoru Jan Klod Kayuka'dan kritik açıklama geldi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında hastane doktorlarından yeni bir açıklama geldi. Geçtiğimiz ay evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran Mali'nin buna bağlı olarak akciğerlerinde hasar oluştuğu ve önceki günlerde solunum cihazına bağlandığı öğrenilmişti. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen usta şovmenin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Mehmet Ali Erbil'in doktor eşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in kaburgasında meydana gelen kırıklar için, "30 yıllık cerrahi hayatımda böyle bir yaralanmaya rastlamadım." diyen Yeşim Erbil, Mali'nin akciğerlerinin büyük zarar gördüğünü ve solunumunun cihaz yoluyla sağlandığını açıkladı.

SÜRE UZADIKÇA ENFEKSİYON RİSKİ ARTIYOR

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan ünlü şovmenin kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlıkdurumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Bir kaburga kırığından bu nasıl olur diye düşünenler var haklı olarak. Kaburga kırıkları genellikle sadece ağrı yapar sonra da sorunsuz iyileşir. Az bir bölümü akciğere batar biraz kanama yapar akciğer söner. Hemen ufak bir müdahale yapılır hasta kısa sürede taburcu edilir. Abimin kaburga kırığı farklı. 30 yıllık cerrahi hayatımda rastlamadığım bir yaralanma. 7.5 litre kanama ardından 41 ünite kan ve kan ürünü verdirecek kadar sistemi bozan bir travma. Vücudun en önemli dev organı endoteldir. Endotel tüm damarların iç yüzeyini kaplar ve genişliği bir futbol sahası büyüklüğündedir. Böyle büyük travmalarda veya hastalıklarda endotel tabakasından milyarlarca madde salgılanır. Bunlar organlara zarar verir. En çok akciğer ve böbrek zarar görür. Abimde de akciğer en fazla zararı gören organ. Solunum cihazı ile kandaki oksijen miktarı ayarlanabiliyor. Süre uzadıkça infeksiyon riski de artıyor tabi. 17 yıllık kaçış sendromu hastalığı onda belli hasarlar yaratmış olmalı ki, tedavi süreci çok ama çok zorlu geçiyor. Bu durumda kimse gün veremez çünkü çok komplike bir durum. Her şey yapılıyor. Aile olarak tüm doktorlarına ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Henüz sizinle paylaşabileceğimiz olumlu bir gelişme yok. Yoğun bakım tedavileri bazen böyle uzayabilir. Allah çok büyük, biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Sizlerden de dua etmenizi rica ediyoruz. “

DOKTORU: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Erbil'in doktoru , şovmenin sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:
“Durumu ciddiyetini koruyor. Solunum cihazına bağlı. Yoğun bakımdan çıkış süresinin uzaması bizi üzüyor. Olumlu gelişmeleri biz de bekliyoruz."


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