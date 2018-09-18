Malatya Film Festivalinin Uluslararası Jüri Başkanlığına Nuri Bilge Ceylan seçildi

9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün Jüri başkanlığını dünyaca ünlü Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlendi.

USTA YÖNETMENE ÖZEL GÖREV

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından , T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla düzenlencek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali jürisinde yer alacak isimler belirlenmeye başlandı. 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün Jüri Başkanlığını, dünyaca ünlü senarist, yönetmen Nuri Bilge Ceylan yapacak.

MASTERCLASS'DA TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan ayrıca fstival kapsamında gerçekleştirilecek MasterClass'a konuk olarak deneyimlerini sinmacılarla palmaşacak. bu yıl yuriti ve yurtdışından çok sayıda önemli ismin katılacağı, film yapım desteklerinin yanı sıra,çeşitli eğitim ve sektör buluşmaların da yer alacağı Malatya Film Phatformu'nda düzenlenecek MasterClass'a ilginin yoğun olması bekleniyor.

Uluslararası bölümünün Jüri üyeleri ve bu bölümde yarışıacak filmleri, festivalin basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.