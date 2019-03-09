Lise öğrencilerine cinsel istismarda bulunan karı koca tutuklandı

Ankara'da otostop çeken 4 lise öğrencisini, ders bahanesi ile evlerine götürdükten sonra cinsel istismarda bulundukları öne sürülen karı koca mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde eve davet ettikleri 4 lise öğrencisine cinsel istismarda bulundukları iddia edilen karı koca önce gözaltına alındı. Vinç operatörü T.K. ile karısı H.K, otostop çeken 4 lise öğrencisini araçlarına aldı.

Öğrencileri Kandırdılar

Yaşları 14 ve 15 olan erkek öğrencileri "derslerinde yardımcı olma" bahanesi ile evlerine getiren T.K. ve H.K. evde öğrencilere önce yemek verdi. Yemeğin ardından çift, öğrencilere cinsel istismarda bulunurken T.K, bu anları cep telefonunun kamerasına çekti.

Olay, öğrencilerden birinin yaşananları ailesine anlatması ile ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K. ile karısı H.K'yi gözaltına aldıktan sonra tutukladı.