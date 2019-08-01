Kubilay Aka ile Miray Daner ayrıldı mı?

Kubilay Aka ile Miray Daner aşkı resmen sona erdi. Aka'nın sosyal medya hesabı üzerinden duygu dolu vedası herkesi ağlattı.

Çukur dizisinin genç yıldızı Kubilay Aka, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Miray Daner ile büyük bir aşk yaşıyordu. Birbirlerine her fırsatta aşklarını haykıran genç çiftten sonunda üzücü haber geldi.

Daha iki hafta önce sosyal medya hesaplarından birbirlerine aşk dolu sözler söyleyen Daner ve Aka sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladılar. Önce Kubilay, ardından da Miray Daner, birbirlerini sildi. Aka, Instagram'dan açıklama yaptı. Aka, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu. İkili birbirlerini takipten çıkarıp, paylaştıkları fotoğrafları da tek tek sildi.