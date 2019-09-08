Kıvılcım Ural'a hapis şoku

Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'in şikayeti sonrasında Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural'a "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaan Tangöze'nin eski eşi ve yeni eşi arasında ipler iyice gerildi. Seçkin Piriler, eski eşinin şimdiki eşi olan Kıvılcım Ural'ın, kendisine "Bana bak eski kaşar" dediğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Ural'a hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

Seçkin Piriler savcılığa verdiği dilekçede Ural'ın kendisine, "Bana bak eski kaşar, anlayacağın dilden yazayım! Tepemin tasını attırdın. 7 yaşındaki çocuğu evden kovmak ne vicdansız k…e! Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende pislik? O çocuğa annelik yap yoksa mumla ararsın o çocuğunu" şeklinde mesaj atarak hakarette bulunduğunu iddia etti.

Savcılığa ifade veren Kıvılcım Ural ise Piriler'in eski eşiyle evlendiği için aralarında husumet olduğunu söyleyerek kendini savundu. Ural, söz konusu mesajları atıp atmadığını hatırlamadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

Savcılık, "hakaret" suçunun uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek taraflara uzlaştırmacı gönderilmesine karar verdi. Ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine savcılık, mesajların Kıvılcım Ural'ın telefonundan atıldığının sabit olduğunu belirterek Ural'a, "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede müşteki kısmında yer alan Seçkin Piriler ile şüpheli kısmında olan Kıvılcım Ural'ın ikinci soyadlarının "Tangöze" olması dikkat çekti.