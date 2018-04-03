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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Afrin türküsüne sert tepki
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Afrin türküsüne sert tepki

CHP Meclis grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Hatay'daki askeri birliklerin ziyaretine giden sanatçılara tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Çık karşıma Recep Bey" ifadeleriyle seslenerek başlayan Kılıçdaroğlu eleştiri oklarını ise Hatay'daki askeri birlikleri ziyaret eden sanatçılara yöneltti.

Afrin'de 52 şehit verildiğinin altını çizen CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:"52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler. Ben merak ediyorum bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de Yaylalar türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa ve ahlak kaldıysa" dedi. 

YAYLALAR TÜRKÜSÜNÜ AFRİN ŞEHİDİNİN EVİNDE SÖYLE

Kılıçdaroğlu'nun eleştiri oklarının en büyük hedefi Yaylalar Türküsü'nü Menbiç'e uyarlayan İbrahim Tatlıses oldu. Erdoğan'ın yanında yer alan kafile için "rezil adamlar" diyen CHP lideri, "frin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler. Ben merak ediyorum bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de Yaylalar türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa ve ahlak kaldıysa. " dedi.

Hükümetin Afrin operasyonunda siyasi rant sağladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, kadınlara seslenerek "Şehit veren ağlayan sizsiniz. Sefasını süren o zat. Ona o sefayı yaşatmayacak olan yine sizlersiniz." dedi. 

"FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir?" demiştim. Niye çıkarmıyorsunuz? Geçen gün dedim, artık kral çıplak. Bir numaralı aktörü, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. O zatın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben bunu söyledim diye tazminat davası açmış. 250 bin liralık tazminat davası açmış, ben de ona açmıştım. 5 paralık açtım. Neden? E değeri 5 para. 5 paralık tazminat davası. Eskiden milyonluk davalar açıyordu, demek ki var yani, şimdi değeri düşürmüş. Sen bırak bu numaraları. Sen, benim hakkımda dava açmak istiyorsan suç duyurusunda bulunacaksın, ben o mahkemeye gideceğim, senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğim.


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