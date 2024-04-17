Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçim sonuçlarının millet iradesini yansıttığını ve bu iradeye saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin birlik ve demokrasiyle güçlendiğini ifade ederek, seçimlerin demokrasinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, sandıktan çıkan sonuçların her ne olursa olsun saygıdeğer olduğunu ve siyasetçilerin millet iradesini yok sayma hakkının olmadığını dile getirdi. Yapılan seçimlerin sonucunda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğünün ortaya çıktığını ve bu ittifakın Türkiye'nin bekasının teminatı olduğunu vurguladı. Ancak, bazı kesimlerin yerel ve merkezi iktidar ayrımı yaparak Türkiye'yi bölme çabasında olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'de tek bir iktidarın bulunduğunu ve bu iktidarın milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve kabinesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, seçim sonuçlarının analiz edilerek muhasebe sürecinin tamamlanacağını ve sandığa gitmeyen vatandaşların mesajlarının doğru bir şekilde okunacağını ifade etti.

Ayrıca, seçim sonuçlarına odaklanmadan genel seçim havasına girenleri eleştirerek, Türkiye'nin en dinamik partisinin AK Parti olduğunu ve partinin her zaman ayakta olduğunu belirtti. Eleştirilere açık olduklarını ancak parti teşkilatını hırpalama girişimlerine müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, enflasyonla mücadelede zafer kazanacaklarını ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemleri sert bir dille eleştirdi. Son olarak, 15 Temmuz ihanetinin Filistin hassasiyetini zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiğini ve Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinin devam edeceğini belirtti.



