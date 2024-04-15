Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yeni Merkez Yönetim Kurulu, ilk kez bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetimindeki toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. MHP'deki yeni yönetim kadrosu, 14'üncü Olağan Büyük Kurultay'da seçilmişti ve şimdi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkanlık Divanı Toplantısı Gerçekleşti

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, 75 asil üye ve 100 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ile 9 asil ve 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplandı.

Yeni Yönetim Belirlendi

17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güvenoyu alan Devlet Bahçeli, yeni yönetim kadrosunu oluşturdu.

İşte Yönetim Kadrosu

MHP'nin Başkanlık Divanı aşağıdaki isimlerden oluştu:

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Semih Yalçın

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Feti Yıldız

Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mustafa Kalaycı

Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Faruk Aksu

Medya, İletişim ve Dijital mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İsmail Özdemir

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mevlüt Karakaya

Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlyas Topsakal

Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İzzet Ulvi Yönter

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sadir Durmaz

Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Selim Yurdakul

Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Yıldırım

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Zuhal Topçu

Genel Sekreter: İsmet Büyükataman

Genel Sekreter Yardımcısı: Vahit Kayrıcı

Genel Sekreter Yardımcısı: Tamer Osmanağaoğlu.