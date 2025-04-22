ABD’de Geçici Statülü Göçmenlere 7 Günlük Süre: Sınır Dışı Alarmı

ABD yönetimi, Meksika sınırından geçici izinle ülkeye giren ve henüz resmi statü kazanmamış göçmenleri kapsayan sert bir kararla gündeme geldi. İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) hazırladığı ve Trump yönetiminin destek verdiği yeni kararname taslağına göre, bu gruptaki tüm bireylerin 7 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi gerekecek. Karar, binlerce Türk vatandaşını da doğrudan ilgilendiriyor.

Parole Statüsüne Son Veriliyor

ABD'ye geçici giriş izniyle giren kişilerin bulunduğu “parole” statüsü, özellikle son yıllarda Meksika sınırından yapılan geçişlerde sıkça kullanıldı. Ancak bu uygulamanın sonlandırılması ve söz konusu kişilerin hızla sınır dışı edilmesi planlanıyor. Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye göre, bu statüdeki bireyler için geniş çaplı sınır dışı süreci başlatılacak. Bu kararname, iltica başvurusunda bulunmamış ya da resmi göçmenlik hakkı kazanmamış herkes için geçerli olacak.

Tüm Haklar Askıya Alınacak

Yeni düzenlemeye göre, hedefteki göçmenlerin çalışma izinleri dahil olmak üzere geçici tüm yasal hakları da sona erecek. Kararın gerekçesi, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan kişilerin sayısındaki artış ve bu kişilerin oluşturduğu yük olarak açıklandı. Yetkililer, mahkeme süreci devam eden kişilerin dahi bu düzenlemeden etkilenebileceğini ifade etti.

Yerel Polisi İçeren Ulusal Bir Operasyon

İç Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı plana göre, federal birimlerin yanı sıra yerel polis teşkilatları da sürece dahil olacak. Göçmenlerin ABD’yi terk etmeleri için 7 günlük süre verilecek. Bu sürenin sonunda ülkeden ayrılmayan kişilere para cezası ve hatta cezai işlem uygulanabileceği vurgulanıyor.

60 Binden Fazla Türk Göçmeni Tehlikede

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) verilerine göre, sadece geçtiğimiz yıl içinde Meksika sınırından geçiş yapan Türk vatandaşı sayısı 60 bini aştı. Bu kişilerin büyük bir bölümünün halen parole statüsünde olduğu ve karar kapsamına girdiği tahmin ediliyor. Türk toplumu içinde oluşan endişe büyük. ABD’de yaşayan Türk dernekleri ve hukukçular, bu kişilerin yasal hakları konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlemeye başladı.

Çıkış Bildirimi Dijital Yolla Zorunlu Hale Geliyor

Yeni karar kapsamında ABD'den kara yolu ile ayrılacak olan kişilerin, bu çıkışı dijital olarak beyan etmesi gerekiyor. Bu işlem CBP One adlı mobil uygulama veya i94 web sitesi üzerinden yapılabilecek. Çıkışını resmi olarak bildirmeyen kişilerin yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

Göç Politikalarında Yeni Dönem

Trump yönetiminin yeniden göçmenlik politikalarında sertleşmeye başlaması, başkanlık seçimleri öncesinde kamuoyuna verilen mesajlar arasında yorumlanıyor. Kararın, sadece Latin Amerika ülkelerinden değil, farklı coğrafyalardan gelen ve henüz yasal süreçlerini tamamlamamış on binlerce kişiyi etkilediği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu karar, ABD’nin göç politikalarında daha otoriter bir dönem başladığının göstergesi. Özellikle geçici statüde olan ve yasal güvenceye sahip olmayan bireylerin hızlı şekilde sınır dışı edilmesi, göçmenlik sisteminde yeni bir kırılma yaratabilir.