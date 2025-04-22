Bahçeli: Terörsüz Türkiye Mücadelesi En Büyük Hedefimizdir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde kamuoyunda yeniden alevlenen erken seçim tartışmalarına ilişkin net bir duruş sergileyerek, siyasi belirsizlik ortamına noktayı koydu. Bahçeli, “Terörsüz bir Türkiye idealimiz, yalnızca siyasi değil, aynı zamanda toplumsal bir seferberliktir. Bu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki en büyük başarısı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Milli Hedef: Güvenli ve Terörsüz Türkiye

Bahçeli yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar yürüttüğü terörle mücadele stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, bu alanda sağlanan gelişmelerin son yüzyılın en önemli kazanımlarından biri olduğunu söyledi. “Terörsüz bir Türkiye, sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda millet iradesinin tecellisidir,” diyen Bahçeli, bu hedef doğrultusunda atılan adımların MHP olarak tam destekçisi olduklarını belirtti.

Erken Seçim İddialarına Kapıyı Kapattı

Kamuoyunun gündeminde yer alan erken seçim spekülasyonlarına da değinen Bahçeli, bu tür tartışmaların hem zaman kaybı hem de Türkiye’nin mevcut sorunlarına odaklanmayı engellediğini ifade etti. “Bugün milletimizin beklentisi, seçim değil; terörün bitmesi, ekonomik refahın artması ve sosyal huzurun sağlanmasıdır. 2028'e kadar sürecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, istikrarın teminatıdır,” açıklamasında bulundu.

Bahçeli, erken seçim isteyen çevreleri de eleştirerek, “Kendi siyasi çıkarları uğruna ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz,” şeklinde konuştu.

Milli Birlik Vurgusu ve Siyasi İstikrar Mesajı

Devlet Bahçeli, açıklamasında milli birlik ve beraberlik vurgusunu da yineledi. “Milletimizin birliği, ülkemizin selameti için her türlü siyasi hesap bir kenara bırakılmalıdır. Bizim için makam değil, memleket önemlidir,” diyen Bahçeli, MHP'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin bekasına yönelik her adımda sorumluluk alacağını vurguladı.

Cumhur İttifakı'na Tam Destek

MHP lideri ayrıca Cumhur İttifakı’nın Türkiye'nin geleceği açısından vazgeçilmez bir birliktelik olduğunu ve bu ittifakın yol haritasında bir sapma olmadığını da dile getirdi. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefi için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz,” sözleriyle, ittifaka olan bağlılığını yineledi.

Türkiye'nin Geleceğine Güven Mesajı

Bahçeli, konuşmasının sonunda Türkiye'nin zorlu süreçlerden güçlenerek çıktığını ve önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atacağını ifade etti. Özellikle terörle mücadeledeki kararlılığın süreceğini belirterek, “Bu yolda atılacak her adımda milletin duası ve desteği arkamızdadır. Terörsüz Türkiye, Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı olacaktır,” dedi.