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Katerina Dalaka ile Atakan Işıktutan'ın aşkı
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Katerina Dalaka ile Atakan Işıktutan'ın aşkı

Survivor şampiyonu Katerina Dalaka'nın yarışmada tanıştığı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Survivor şampiyonu Katerina Dalaka'nın yarışmada tanıştığı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Survivor 2019 Türkiye- Yunanistan'da tanışan Atakan Işıktutan ile Yunan yarışmacı Katerina Dalaka aşk yaşıyor. Birlikte tatil yapan ikiliden Işıktutan Instagram hesabından aşkını ilan etti.

Dalaka ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Atakan Işıktutan, son paylaşımda aşkını ilan etti. Işıktutan paylaşımında "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın..." dedi.

Survivor'da Yunan yarışmacı Yunanistan'ın şampiyonu olurken, Atakan yarışmanın bitimine 1,5 ay kala elenmişti. Çiftin aralarındaki etkileşim yarışma devam ederken de sık sık gündeme geliyordu.


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