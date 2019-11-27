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Kanadalı oyuncu kalp krizinden öldü
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Kanadalı oyuncu kalp krizinden öldü

Tayvan asıllı Kanadalı oyuncu Godfrey Gao, Çin'de 'Chase Me' adlı televizyon programının çekimleri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucunda canından oldu.

Tayvan asıllı Kanadalı oyuncu Godfrey Gao, Çin'de "Chase Me" adlı televizyon programının çekimleri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucunda canından oldu.

Ünlü oyuncu Godfrey Gao'dan sevenlerini kahreden haber geldi. 35 yaşındaki oyuncu, bir şov programının çekimleri sırasında aniden yere yığıldı.

Gao'nun bağlı olduğu JetStar Entertainment ajansından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Gao'nun, Çin'de "Chase Me" adlı televizyon programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Açıklamada, çekimlerde koşarken bir anda yere yığılan Gao'nun hemen hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi. Tayvan'da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada'ya yerleşen genç aktörün cenazesinin Taipei'ye gönderileceği kaydedildi.

Fransız modacı Louis Vuitton'ın ilk Asyalı modeli olarak tanınan Gao, Hollywood yapımı 'Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri'nin de aralarında olduğu 20'den fazla filmde rol almıştı.


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