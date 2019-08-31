Hümeyra Akbay Kadın dizisinde

Kadın dizisinin başrol oyuncularından Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hümeyra Akbay'ın dizinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı Kadın dizisi, yeni sezonda usta oyuncu Hümeyra'yı kadrosuna dahil etti.

Yayınlandığı ilk günden beri binlerce kişiyi FOX ekranlarına kilitleyen başarılı dizi Kadın, yeni sezon için gün sayıyor. Dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı usta oyuncu Hümeyra Akbay'ın diziye dahil olduğunu açıkladı. Özpirinçci paylaşımında, "Bu haberin benim için anlamını ne ben anlatabilirim ne kimse anlayabilir...Hoş geldin Hümeyra" dedi.