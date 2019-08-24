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Haluk Levent'ten çocuk istismarına tepki
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Haluk Levent'ten çocuk istismarına tepki

Ünlü sanatçı Haluk Levent, çocuğa istismar suçlaması adı altında tutuklandıktan 4 gün sonra serbest kalan kişi için sosyal medyadan isyan ederek duruma tepki gösterdi.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, çocuğa istismar suçlaması adı altında tutuklandıktan 4 gün sonra serbest kalan kişi için sosyal medyadan isyan ederek duruma tepki gösterdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan üvey dedesi Mestan A.'nın 4 gün sonra serbest bırakılmasına yönelik bir üst mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi. Verilen karara tepki gösteren sanatçı Haluk Levent, "Seni o kodese sokacağız" dedi.

Antalya'da annesiyle yaşayan 12 yaşındaki çocuk yaz tatilinde üvey anneanesinin yanına gitti. İddiaya göre, Z.A.'nın 2012 yılında evlendiği Mestan A., çeşitli bahanelerle D.D.'yi elle taciz etti. Mestan A., eşinin evde olmadığı bir anda ise küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Okuldaki kız arkadaşlarına yaşadığı cinsel istismardan bahseden küçük çocuk, eve giderek başından geçenleri annesine anlattı.

Antalya Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkez Bürosu'na başvuran anne, üvey babası Mestan A.'dan şikayetçi oldu. Küçük çocuğun pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alındıktan sonra Mestan A. 18 Haziran'da gözaltına alındı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aynı gün adliyeye sevk edilen Mestan A. 4 gün sonra 22 Haziran'da tutuksuz yargılanmak üzere serbet bırakıldı. Küçük kızın avukatı verilen kararı reddetmek için Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ancak mahkeme bu itirazı reddetti.

Avukat, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, tutukluluk isteğinin reddine ilişkin de bir üst mahkeme olan Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Bayram tatilinin araya girmesi nedeniyle bekleyen kararı görüşen üst mahkeme de Mestan A.'nın tutuklu yargılanması talebini reddetti.

Yaşanan olayı yakından takip eden şarkıcı Haluk Levent, verilen karara "Ve ve Antalya Korkuteli'nde 8 yaşındaki üvey torununa tecavüz eden Mestan! 4. Ağır, 5. Ağır Ceza mahkemelerini atlattın, tahliye oldun. 'Çok güçlü çevrem var' diyormuşsun. İstediğin kadar çevren olsun, istediğin yere git, kimi devreye sokarsan sok, seni o kodese sokacağız" diyerek Twitter hesabından tepki gösterdi.


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