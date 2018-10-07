Erkenci Kuş Can Yaman hastanelik oldu

Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde Can Yaman ile Demet Özdemir'in öpüşme sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi. Dizinin yakışıklı oyunusu Can Yaman, fıskiyeler altında gerçekleşen öpüşme sahnesi sonunda hastanelik oldu. Hasta yatağından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu, "Yazıyorsunuz fıskiyeli sahneleri hastaneye düşüyoruz" notunu düştü.

ÖPÜŞME SAHNESİ EKRANLARA KİLİTLEDİ

Aralarında aşk dedikoduları yazılıp çizilen Can Yaman ile Demet Özdemir'in öpüştüğü sahne son bölüme damgasını vurdu.

Ancak çekimlerin ardından Can Yaman'ın hastanelik olduğu ve ünlü oyuncunun başrolünde oynadığı 'Erkenci Kuş' isimli dizinin bu haftaki bölümünü hastaneden izlediği öğrenildi.

"YAZIYORSUNUZ FISKİYELİ SAHNELERİ HASTANEYE DÜŞÜYORUZ"

Hastanede olduğunu sosyal medya hesabı Instagram'dan duyuran Yaman "Yazıyorsunuz böyle fıskiyeli sahneleri sonra hastanelere düşüyoruz" notunu yazdı.