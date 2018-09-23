Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor

Son yıllarda canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan ABD'li oyuncu Erici Roberts, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye'ye geliyor.

ANTALYA İÇİN VİDEO MESAJ YAYINLADI

Türkiye'deki hayranlarına gönderdiği videoyla bir de mesaj yollayan Eric Roberts, 'Antalya Film Festivali'ni takip edin, harika filmler var. Ben de varım' dedi.

40 YILDIR BEYAZ PERDEDE

Kariyerinin ilk yıllarında başrollerinde oynadığı King of Gypsies (1978) ve Star 80 (1983) filmleriyle Altın Küre adaylıkları kazanan Eric Roberts, 1985'te 'Runaway Train' filmiyle 'En İyi Yardımcı erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

BİR YILDA 74 FİLMDE ROL ALDI

Geçen yıl 74 filmde rol alarak büyük bir rekora imza atan ve bugüne kadar 500'ü aşkın film ve dizide yer alan Eric Roberts, 1981'de geçirdiği trafik kazasının ardından bir süre sinemaya ara vermek zorunda kaldı.

GEÇİRDİĞİ KAZA ONU YILDIRMADI

Üç gün komada kalan Roberts, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden setlere döndü. Bir senede yaptığım her filmin arkasındayım. İşimi seviyorum sözlerinye sanatına açıklık getiren Roberts 'Ayla' filminde ABD'li generali canlandırdı. Oscar ödüllü Julia Robert'in ağabeyi.