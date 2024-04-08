Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin ilk değerlendirmesinde bulundu. Merkez Antakya ilçesinde düzenlenen bir iftar programında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin telefonla aradığı Erdoğan, vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, YSK'nin Hatay'daki seçim tartışmalarına son noktayı koyarak CHP'nin talebini reddetmesini değerlendirirken, "Sevgili Hataylı kardeşlerim, bugün malum Yüksek Seçim Kurulu Hatay'la ilgili nihai kararını verdi ve bundan sonraki süreç içerisinde artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir." dedi.

Hatay'da seçimin kesin sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili olarak da Erdoğan, "Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu." ifadelerini kullandı. Bu zaferin ardından Hatay'ın karanlık günlerini geride bırakmanın huzur içinde olduklarını belirtti ve gelecekte de Hatay'a olan hizmetlerin kararlılıkla artırılacağını vurguladı.

Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Hatay'ı etkilemesiyle ilgili olarak da Erdoğan, "Hepsinden öte Hatay'ın bu talihsiz deprem olayından sıkıntılarını da bir an önce aşmanın gayreti içerisinde olacağız ve bu konuda hiç endişeniz olmasın." sözleriyle Hatay'a desteğin devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla, "Bayramdan sonra inşallah şahsım da heyetimle beraber bir Hatay ziyareti yapacağız." diyerek Hataylılara müjde verdi ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.